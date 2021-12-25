Kasımpaşa 8 maç sonra kazandı

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa sahasında Altay'ı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip bir penaltıdan yararlanamazken, konuk takımda Cebrail 67'de kırmızı kart gördü.
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa sahasında Altay ile karşılaştı.
Mavi-beyazlı ekip 34'te Donk'la öne geçti. Eysseric'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Thiam'dan seken top arka direkte Donk'un önünde kaldı. Donk'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıda Kasımpaşa penaltı kazandı. Umut Bozok 51. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Altay adına karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cebrail, 65 ve 67'de sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
10 kişi kalan Altay hücuma çıkarken topu kaptırdı. Kontratakta Hajradinovic topu boştaki Umut Bozok'a aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Bozok 88'de topu ağlarla buluşturdu: 2-0
Kasımpaşa maçı 2-0 kazanarak ligde 8 maç sonra kazandı ve puanını 15 yaptı.
Altay 18 puanda kaldı.