Kasımpaşa 3'te 3 yaptı!

Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 3-0 mağlup etti. Lige Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir galibiyetleri ile başlayan Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor’u da yenerek üçte üç yaptı. Demir Grup Sivasspor ise üç puanda kaldı. Karşılaşmada Kasımpaşa’nın gollerini Eduok ve Diagne (2) attı. Demir Grup Sivasspor, 30’un üzerinde şut çektiği karşılaşmada gol dahi bulamazken, Kasımpaşa hızlı ataklarda yakaladığı fırsatları değerlendirerek zorlu deplasmanda net bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında hızlı hücumlarla etkili olan Kasımpaşa, golü Demir Grup Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural’ın hatasından buldu. Savunmanın arkasına atılan topta kalesini terk eden Ali Şaşal Vural, topa müdahale edemeyince Edouk boş kaleye yaptığı vuruşla Kasımpaşa’yı öne geçirdi. İkinci yarıda tüm hatları ile saldıran Demir Grup Sivasspor karşısında net fırsatlar yakalayan Kasımpaşa, farkı ikiye çıkaran golü soldan yapılan ortaya yaptığı vuruşla ağları havalandıran Diagne ile buldu. Uzatma dakikalarında geride büyük boşluklar bırakan Demir Grup Sivasspor karşısında Diagne ile bir gol daha bulan Kasımpaşa, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 9 yapan Kasımpaşa, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üç haftada bir galibiyette kalan Demir Grup Sivasspor ise 12. sırada yer aldı.