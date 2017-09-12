T24 LogoT24 Logo
Spor

Kasımpaşa: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

İSTANBUL,(DHA) -  STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk

12 Eylül 2017 01:12

İSTANBUL,(DHA) - 

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 77 Mensah), Neumayr, Murillo (Dk. 77 Hasan Bilal), Trezeguet, Eduok (Dk. 68 Rangel)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Mina, Cissokho, Aytaç Kara, Azubuike, Dia (Dk. 63 Turgut Doğan Şahin), Barazite (Dk. 86 Pereira), Eren Tozlu (Dk. 76 Dening), Boutaib
GOLLER: Dk. 3 Murillo, Dk. 49 Trezeguet, Dk. 89 Neumayr (Kasımpaşa), Dk. 10 Eren Tozlu, Dk. 72 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 42 Popov, Dk. 52 Pavelka, Dk. 90+5 Neumayr (Kasımpaşa), Dk. 88 Chebake, Aytaç Kara (Maç bitiminde) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Süper Lig\'in 4\'üncü haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3-2 mağlup etti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan HAKEMLER Arda Kardeşler Ali SaygınOsman Gökhan Bilir KASIMPAŞA Ramazan Köse Popov Veysel Sarı Ben Youssef Veigneau Sadiku Pavelka DkMensah Neumayr Murillo DkHasan Bilal Trezeguet Eduok DkRangel EVKUR YENİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24