Kasımpaşa 3 - Denizlispor 1

Turkcell Süper Lig'de Kasımpaşa, Denizlispor'u 3-1 yenerek, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

50. dakika Kasımpaşa 2-1 öne geçti. Yekta'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında arka direkte Azar'ın yaptığı kötü kafa vuruşunda, top takım arkadaşı Cenk'in önüne düştü. Bu futbolcu, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

54. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ali Güneş'in sağdan sıfır çizgisine inerek yaptığı ortada, ceza sahasında penaltı noktası üzerinde Moritz, gelişine yaptığı şık vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1

63. dakikada Cenk'in pasında sol çaprazda topla buluşan Moritz'in sert şutunda, kaleci Cenk son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Murat'ın soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Cenk'in müsait durumdayken yaptığı kötü vuruşta top kalecide kaldı.

90+2. dakikada Murat'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Cenk'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top az farkla auta çıktı.

Kasımpaşa karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, ilk galibiyetiyle tanıştı.





Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yunus Yıldırım xxx, Adil Sinem xxx, Volkan Narinç xxx

Kasımpaşa: Tolga xx, Ali Güneş xxx, Koray xx (Dk. 73 Merthan x), Barış xx, Sancak x (Dk. 46 Ergün xx), Özgür x (Dk. 33 Yekta xx), Emre xx, Moritz xxx, Murat xx, Azar xx, Cenk xxx

Denizlispor: Cenk xx, Süleyman xx, Mehmet x, Fatih x, Çağlar xx, Bangura xx (Dk. 69 Ahmet Cebe x), Berberoviç x (Dk. 73 Emin x), Braga xx, Güray x (Dk. 59 Engin x), Roberts xx, Angelov x

Goller: Dk. 15 Bangura (Denizlispor), Dk. 28 ve 50 Cenk, Dk. 54 Moritz (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Emre (Kasımpaşa), Dk. 58 Angelov (Denizlispor)