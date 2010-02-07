Kasımpaşa, 2 puanı 3 dakikada bıraktı: 2-2

T24 -

Maçtan dakikalar

KASIMPAŞA: 2 - ANTALYASPOR: 2

Kasımpaşaspor, 87 dakika boyunca önde götürdüğü karşılaşmada son dakikalarda yediği iki gole engel olamayınca, 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.9. dakikada Sedat'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Veysel göğsüyle Korhan'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Murat Şahin, güçlükle iki hamlede topu tokatladı ve defans tehlikeyi uzaklaştırdı.16. dakikada Yekta'nın soldan kullandığı kornerde, ön direkte oluşan karambol sonrası Murat Erdoğan topu önünde bulurken, bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ömer'de kaldı.20. dakikada sağ çaprazda çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Yekta'nın sert şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.26. dakikada Yekta'nın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Cenk'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vuruşunda, Ömer iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.27. dakikada Kasımpaşa, Sancak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası önünde Murat Erdoğan'ın pası sonrası bir anda sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Sancak, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.32. dakikada Yekta'nın kaptırdığı top, bir anda Kasımpaşa kalesinde tehlikeye neden oldu. Veysel'le yaptığı duvar pasıyla ceza sahasına giren Necati'nin şutunda, kaleci Murat Şahin meşin yuvarlağı kornere çeldi.45+2. dakikada soldan Şenol'un uzun ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Jedanak'ın kafa vuruşu sonrası top kaleci Murat Şahin'de kaldı.51. dakikada Tita'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Korhan'ın şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak, yandan az farkla kornere çıktı.Aynı dakikada sağdan Tita'nın kullandığı kornerde, arka direkte Orhan'ın kale önüne doldurduğu topa Batak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.52. dakikada Kasımpaşa, Şahin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Murat Erdoğan'ın derinlemesine pasıyla Antalyaspor defansının arkasına sarkan Şahin, sağ çaprazda ceza sahasına girdikten sonra şık bir plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 2-087. dakikada Antalyaspor, Veysel'in attığı golle farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde Necati'nin kullandığı serbest vuruşta, altı pas içinde Veysel meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-189. dakikada Sancak, ceza sahası içinde Necati'yi düşürünce, hakem Abdullah Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Necati, topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.Recep Tayyip ErdoğanAbdullah Yılmaz xxx, Serhan Malkoç xxx, Uygar Bebek xxxMurat Şahin xx, Keller xxx, Koray xx, Barış xx, Ergün xx (Dk. 65 Sedat x), Emre xx, Yekta xx (Dk. 60 Boukhari x), Murat Erdoğan xxx, Sancak xxx, Cenk xx, Şahin xxx (Dk. 83 Gökhan x)Ömer xx, Erhan xx, Batak xx, Orhan xx, Şenol x (Dk. 56 Musa x), Sedat xx (Dk. 46 Ertuğrul xx), Korhan xx, Jedanak xx, Tita xx (Dk. 78 Gürhan x), Necati xxx, Veysel xxxDk. 27 Sancak, Dk. 52 Şahin (Kasımpaşa), Dk. 87 Veysel, Dk. 89 Necati (Penaltıdan) (Antalyaspor)Dk. 71 Orhan (Antalyaspor), Dk. 89 Sancak (Kasımpaşa)