Kasımpaşa 2-4 Antalyaspor (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

19. dakikada Fredy'nin golüyle öne geçen Antalyaspor'a 37. dakikada Kasımpaşa, Umut Bozok'la yanıt verdi.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken ikinci yarıya Antalyaspor ikinci yarıya hızlı başladı. Konuk ekip, Naldo'nun golüyle 47. dakikada öne geçti. İlk golün asistini yapan Haji Wright ise 53. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmanın son bölümüne Antalyaspor'un iki farklı üstünlüğüyle girilirken 70. dakikada Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj'ın kendi kalesine attığı golle skor 4-1 oldu.

90+6'da penaltı kazanan Kasımpaşa'da Umut Bozok, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve mücadele 4-2 sona erdi.

Maçtan galibiyetle ayrılan Antalyaspor, puanını 58 yaptı ve ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Kasımpaşa ise bu mağlubiyetle 50 puanda kaldı.

Süper Lig'de sezonun son haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Altay deplasmanıyla sezonu tamamlayacak.