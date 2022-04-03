Kasımpaşa: 2-1 Gaziantep FK (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırladı.

Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Gaziantep FK'nın golü 35. dakikada Papy Djilobodji'den, Kasımpaşa'nın golü ise 41. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.

İkinci yarıya değişiklikle başlayan Gaziantep FK'da Halil Pehlivan, Steven Caulker'ın yerine oyuna dahil oldu. 65. dakikada iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışmanın ardından Gaziantep FK'da Papy Djilobodji, kırmızı kart gördü.

Maçın uzatma bölümünde Halil Pehlivan'ın elle müdahale sonrasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Florent Hadergjonaj, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru 2-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmazken Kasımpaşa, 3 puana ulaşan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 41 puana yükselirken, Gaziantep FK 40 puanda kaldı. Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar:

dakikada Sagal'ın soldan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

dakikada Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı. Yarı alana yakın bir bölgede Doğan Erdoğan, Hajradinovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hajradinovic'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağdan Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde ceza sahasında Figueiredo'nun kafayla ön direğe doğru çevirdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağdan Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası civarından Umut Bozok'un gelişine şutunda top, kaleci Günay Güvenç'ten sekti. Altıpas üzerinde boşta kalan topa rakibinden önce müdahale eden Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. İlk yarı, 1-1 tamamlandı.

dakikada ceza sahası içinde Aabid'in sol ayakla şutunda, top üstten auta gitti. dakikada sağdan Eysseric'in ortasında penaltı noktası civarından Muleka'nın uçarak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direk dibinden auta çıktı. dakikada sol taraftan Mabil'in kullandığı köşe atışında arka direkte topu kontrol eden Tarkan Serbest'in şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. dakikada Mabil'in kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Spajic'in arka direğe kafa vuruşunda savunma, topu çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall'un ortasında ceza sahası içinde Halil İbrahim Pehlivan'a çarpan top dışarı çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, önce korneri gösterdi, daha sonra VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Halil İbrahim Pehlivan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 90+7. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 2-1 Kasımpaşa üstünlüğüyle sona erdi.