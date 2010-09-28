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Spor

KASIMPAŞA: 2

28 Eylül 2010 00:20

-KASIMPAŞA: 2 - FENERBAHÇE: 3 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı. 6. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Hüseyin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Şahin, Fenerbahçe savunmasının arasından yerden şık bir vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Volkan'ın sağından ağlara yolladı: 1-0. 13. dakikada Fenerbahçe savunmasının geri pasında Ersen Martin, Volkan'ın ayağında çok tuttuğu topu, baskı yaparak kazandı. Ancak Ersen Martin'in kontrol edemediği meşin yuvarlak, auta gitti. 14. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Emre ceza alanına girer girmez sert vurdu. Kaleci Murat'ın müdahale ettiği topu, daha sonra savunma kornere gönderdi. Aynı dakikada Alex'in sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında Ersen Martin, topa eliyle müdahale edince hakem Mustafa Kamil Abitoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 15. dakikada penaltı atışını kullanan Alex, meşin yuvarlağı kaleci Murat'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-1. 21. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Niang'ın önüne indirdiği topa ceza yayının hemen önünde çok güzel bir vuruş yapan Emre, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2. 24. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla sağdan ceza sahasına girerek, çizgiye kadar inen Dia'nın pasında kale önünde bomboş pozisyonda topla buluşan Niang, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3. 25. dakikada Kasımpaşa, farkı 1'e indirdi. Orta sahadan atılan topla başlayan Kasımpaşa atağında ceza alanı önünde Şahin'in vuruşunda savunmada Lugano'ya çarpan top, Ersen'in önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-3. 34. dakikada Yekta'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Şahin'in önünü boşalttıktan sonra yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı. 38. dakikada Yekta'nın uzaktan sert şutunda, kaleci Volkan son anda topu köşeden kornere çeldi. Kalan bölümde önemli pozisyon olmadı ve ilk yarı 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez Kasımpaşa: Murat, Keller, Erdi, Barış, Ergün, Hüseyin, Sarmov, Yekta, İbrahim, Şahin, Ersen Martin Fenerbahçe: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Andre Santos, Mehmet Topuz, Emre, Selçuk, Dia, Alex, Niang Goller: Dk. 6 Şahin, Dk. 25 Ersen Martin (Kasımpaşa), Dk. 15 Alex (Penaltıdan), Dk. 21 Emre, Dk. 24 Niang (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 14 Ersen Martin, Dk. 24 Ergün (Kasımpaşa), Dk. 34 Lugano (Fenerbahçe)

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