Kasımpaşa 1 - 5 Beşiktaş

Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 27. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesi siyah-beyazlıların 5-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuca göre puanını 58'e çıkaran Kartal, Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı. Bu arada Kasımpaşa takımı Barış ve Adem'in kırmızı kart görmesi sonucu karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 27. hafta maçında Beşiktaş, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa'da iki oyuncu kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişiyle tamamladı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve hakem Mustafa Kamil Abitoğlu'nun düdük çaldığı maçta Beşiktaş'a farklı galibiyeti ve 3 puanın getiren golleri 3. dakikada Mustafa Pektemek, 38. dakikada Demba Ba, 50. dakikada Ramon Motta, 75. dakikada Olcay Şahan ve 86. dakikada da Josa Sosa kaydetti.

İlk 11'ler şöyle:

Kasımpaşa: Andreas Isaksson, İlhan Eker, Veysel Sarı, Barış Başdaş, Sancak Kaplan, Ryan Donk, Oscar Scarione, Andre Castro, Ryan Babel, Tunay Torun, Adem Büyük

Beşiktaş: Günay Güvenç, Serdar Kurtuluş, Ersan Gülüm, Tomas Sivok, Ramon Motta, Atiba Hutchinson, Jose Sosa, Tolgay Arslan, Olcay Şahan, Mustafa Pektemek, Demba Ba.