-KASIMPAŞA: 0 - BUCASPOR: 0 (İLK YARI) İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan Kasımpaşa-Bucaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. 2. dakikada soldan ceza alanına giren Dimitrov'un ortasında savunmadan seken topu ceza alanı çizgisi üzerinde önünde bulan Fernando Ramos'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Carlos Alberto'da kaldı. 22. dakikada soldan Erkan'ın ortasında ceza alanı içinde Leko'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. 27. dakikada Fernando Ramos'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Ersen Martin'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti. 29. dakikada çalımlarla ceza alanı giren Leko'nun, ileri çıkan kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden vuruşunda, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı. 30. dakikada sağdan Mulemo'nun ortasında ceza alanı içinde Mateus'un kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı. 32. dakikada Ersen Martin'in kafayla indirdiği topla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Yekta'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. Stat: BJK İnönü Hakemler: İlker Meral, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Sönmez Kasımpaşa: Tolga, Keller, Erdi, Luiz Henrique, Sancak, Fernando Ramos, Yekta, Merthan, Dimitrov, Şahin, Ersen Martin Bucaspor: Carlos Alberto, Koray, Tomas, Orhan, Mulemo, Ragıp, Mendy, Leko, İbrahim, Erkan, Mateus Sarı Kart: Dk. 23 Luiz Henrique (Kasımpaşa)