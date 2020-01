Kasımpaşa - Trabzonspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: \"Bugün ortada skorun karşılığı bir oyun yoktu\"

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: \"Arkadaşlarıma canı gönülden inanıyorum\"

Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'in 15. haftasında evinde Trabzonspor\'a 3-0 yenilen Kasımpaşa\'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Teknik adam, her iki devrede de farklı bir oyun oynandığını ifade ederek, \"Maçın ilk 20-25 dakikasında takımım daha iyi oynadı. Gol pozisyonları üretemesek de rakibin etkinliğine izin vermedik. O dakikadan sonra geriden oyun kurma çabamız baskıyla karşılık buldu. Çıkarken top kayıpları yaşadık. İlk devre sonunda çıkarken yaptığımız top kaybı pahalıya mal oldu çünkü oyunun şeklini değiştirdi\" dedi.

İkinci yarıda ise dengeli bir oyun olduğunu belirten Özdeş, \"Maçın 75. dakikasından sonra hücumda daha kalabalık olmak için hamleler yaptık. Oyunun 89. dakikasına kadar gol atabilmek için takımım uğraştı. 89. dakikada o fırsat geldi, gol atabileceğimiz bir fırsattı. Bugün ortada skorun karşılığı bir oyun yoktu. Bireysel hata yapmak bize pahalıya mal oldu. Şimdi önümüzde 2 maç var. Bu iki maçı kazanarak yeniden çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum\" şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR CEPHESİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, hedef maçlarından birini kazandıklarını vurgulayarak, \"Çok disiplinli bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Maçın sonuna kadar hiçbir zaman oyundan kopmadık. Mükemmel mücadele ettik, özellikle ikinci yarı. Bu galibiyetle her şey bitmiyor. Koskoca bir ikinci yarı var önümüzde. Gidişat çok iyi. Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını iyi bitirmeliyiz. Arkadaşlarıma canı gönülden inanıyorum. Güç de olsa iyi şeyleri yapacağımıza inanıyoruz\" diye konuştu.

Çalımbay, göreve geldiklerinden itibaren üzerine koyarak gittiklerini dile getirerek, \"Bazı maçlarda riske giriyorum ve çift santrforla oynuyorum. Skoru koruma çabasına girseydim Rodellaga\'yı almazdım. Rahatlamak istiyorsanız bir gol daha bulmanız gerekir. O düşünceyle oynuyoruz. Bizim işimizi görecek kaliteli oyuncularımız var. Kafa olarak burada olmadıkları için onlardan yararlanamıyoruz. Onları da kazanırsak iyi işler yapacağız. Şimdiden bir şey demeye gerek yok. İstikrarımızı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. İnşallah bu istikrar bizi iyi yerlere götürür\" dedi.

Tecrübeli teknik direktör, stoperde sıkıntı yaşadıklarını ve Mustafa Akbaş\'ın da ikinci yarıda sakatlanarak oyuna devam edemediğini ifade ederek, \"Maçtan önce sakatlık olursa kimi oynatırız diye de düşündük. Sakatlıktan sonra N\'Doye, Kukca, Mas ve ben bir konuşma yaptık. Stoperde Mas\'ı oynatmak istedik ancak sol bekte sıkıntı yaşarız diye vazgeçtik. Kucka\'da karar verdik. Kucka da iyi oynadı\" şeklinde konuştu.

Önemli bir 3 puan aldıklarını dile getiren Bordo-mavili oyuncu Olcay Şahan da, \"Zirveye oynamak için ligdeki yarışta olmak istiyorsak bugün kazanmak zorundaydık. Güzel bir seri yakaladık ve ilk yarının 2 maçını da kazanıp devreye iyi gireriz diye düşünüyorum. Salı günü kupa maçımız var. İnşallah kazanıp üst tura çıkıp, iyi bir kura çekerek iddiamızı sürdürmek istiyoruz\" diye konuştu.

Olcay, orta sahada forma giymesiyle ilgili bir soruya da, \"Hocamız beni nerede ihtiyacı olursa orada kullanabilir. Sonuçta futbolcunun her yerde oynamasını bilmesi lazım. Bugün orta sahada şans verdi, ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım\" dedi.

