T24 LogoT24 Logo
Spor

Kasımpaşa - Trabzonspor maçından notlar

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Trabzonspor'u konuk ediyor

09 Aralık 2017 16:44

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı\'nda Trabzonspor\'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa 18 puanla 11\'inci sırada yer alırken, Trabzsonspor 22 puanla 8\'inci sırada yer alıyor. 
DEPLASMAN TRİBÜNÜN DOLU 
Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar karşılaşmada kendilerine ayrılan yerleri tamamını doldururken, Kasımpaşa tribünlerinin bir kısmında da Trabzonspor taraftarının olması dikkat çekti.
Kasımpaşalı taraftarlarda maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla yavaş yavaş stada girmeye başladı.
2 TAKIMDA DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
2 takımın 11\'inde de zorunlu değişiklikler yapıldı. Kasımpaşa\'da geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında cezası sebebiyle forma giyemeyen Sadiku ilk 11\'deki yerini alırken, aynı maçta gördüğü kartla cezalı durumu düşen Mensah\'ın yerine Neumayr ilk 11\'de forma giydi.
ABDÜLKADİR RIZA HOCA İLE LİGDE İLK KEZ 11\'DE 
Trabzonspor\'da ise geçen hafta 3-0 kazanılan Antalyaspor maçında sakatlanan Durica ve Okay\'ın yerine Mustafa Akbaş ve Kucka ilk 11\'de forma şansı buldu.
Rıza Çalımbay\'ın döneminde bir ilk yaşandı. Trabzonsporluların büyük umutlar beslediği Abdülkadir Ömür, Rıza hoca döneminde bir Süper Lig maçında ilk kez 11\'de forma şansı buldu. Genç oyuncu, Rıza Çalımbay\'ın takımın başına geçmesinin ardından Süper Lig maçlarına yedek kulübesinde başlayıp karşılaşmaların ikinci yarısında oyuna dahil oluyordu. 
11\'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneali, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Neumayr, Murillo, Eduok
TRABZONSPOR: Onur, -  Pereira, Hubocan, Mustafa Akbaş, Mas, Onazi, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, N\'Doye, Burak
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olgucan KALKANSüper LigKasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı TrabzonsporKarşılaşmaKasımpaşaTrabzsonsporTRİBÜNÜN DOLU  TrabzonsporluBordomaviliTrabzonsporKasımpaşalıTAKIMDA DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER 2Fenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24