Kasımpaşa - Trabzonspor maçından notlar

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı\'nda Trabzonspor\'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa 18 puanla 11\'inci sırada yer alırken, Trabzsonspor 22 puanla 8\'inci sırada yer alıyor.

DEPLASMAN TRİBÜNÜN DOLU

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar karşılaşmada kendilerine ayrılan yerleri tamamını doldururken, Kasımpaşa tribünlerinin bir kısmında da Trabzonspor taraftarının olması dikkat çekti.

Kasımpaşalı taraftarlarda maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla yavaş yavaş stada girmeye başladı.

2 TAKIMDA DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

2 takımın 11\'inde de zorunlu değişiklikler yapıldı. Kasımpaşa\'da geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında cezası sebebiyle forma giyemeyen Sadiku ilk 11\'deki yerini alırken, aynı maçta gördüğü kartla cezalı durumu düşen Mensah\'ın yerine Neumayr ilk 11\'de forma giydi.

ABDÜLKADİR RIZA HOCA İLE LİGDE İLK KEZ 11\'DE

Trabzonspor\'da ise geçen hafta 3-0 kazanılan Antalyaspor maçında sakatlanan Durica ve Okay\'ın yerine Mustafa Akbaş ve Kucka ilk 11\'de forma şansı buldu.

Rıza Çalımbay\'ın döneminde bir ilk yaşandı. Trabzonsporluların büyük umutlar beslediği Abdülkadir Ömür, Rıza hoca döneminde bir Süper Lig maçında ilk kez 11\'de forma şansı buldu. Genç oyuncu, Rıza Çalımbay\'ın takımın başına geçmesinin ardından Süper Lig maçlarına yedek kulübesinde başlayıp karşılaşmaların ikinci yarısında oyuna dahil oluyordu.

11\'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneali, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Neumayr, Murillo, Eduok

TRABZONSPOR: Onur, - Pereira, Hubocan, Mustafa Akbaş, Mas, Onazi, Kucka, Abdülkadir, Yusuf, N\'Doye, Burak

