Kasımpaşa - Kayserispor maçının ardından

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa\'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İzleyenler için keyifli bir 90 dakika olduğunu belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, \"Böyle bir maçtan sonra 3-0 kaybeden takımın hocası olarak burada bazı şeyleri söylemek çok zor. Neticede 15 yaşından beri bu sporun içindeyim. Çok şeyler yaşadık ama her gün, her hafta yaşamadık. Birkaç senede bir yaşıyoruz, bugün de öyle bir gündü. Olmayınca olmuyor. İstedik, ürettik, kaçırdık. Neresinden bakarsanız bakın, hatasıyla sevabıyla izleyenler için keyifli bir 90 dakikaydı. Bizim genel olarak maçlarımız bu şekilde seyrediyor. Postacı kapıyı 2 kez çalar. Bizde de 2 kez çaldı. Oyun başlarken takımlardan birisi lig ikincisi, diğeri sondan ikinci pozisyondaydı. Bu kadar keyifli bir maç ortaya çıkar mıydı, çıkabilirdi. Sezona iyi başlayan kaliteli, kan değişikliği yaşayan bir takım vardı. Hikmet hoca uzun süre beraber çalıştığım insanlardan birisi. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bu kadar çok penaltı kaçar mı, kaçar. Ben de penaltı kullanan birisi oldum. Penaltı zor bir iş. Emek ortaya koydular, istediler ama olmadı\" diye konuştu.

DENİZLİ: \"KEYİF VERİRKEN KAZANMAK İSTİYORUZ\"

Futbolda şans faktörünün önemli olduğunu belirten Denizli, \"Başkası keyif alsın diye maç kaybetmek istemiyoruz. Keyif verirken kazanmak istiyoruz. Ligin en fazla gol atılan maçları, bizim maçlarımız oluyor. 3\'ün üzerinde ortalamayla geçiliyor. Ofansif aksiyonları geçerseniz, futbolda beni çok ilgilendirmeyen istatistikler var. Çok farklı şekilde belki topa sahiptik ama maçı kaybettik. Bundan önceki maçlarda belki de bu kadar fazla topa sahip olmamıştık. Futbolda bir de şans faktörleri vardır. Kayseri\'nin penaltısında Ramazan\'a çarptı top içeri girdi. Penaltı pozisyonu direkten dönünce biz de yakalandık. Veysel\'e çarpan top rakibin önünde kaldı. Yerden vurduk olmadı, havadan vurduk olmadı, penaltıdan olmadı\" ifadelerini kullandı.

\"BİRKAÇ YILDA BİR YAŞANACAK BİR MAÇ OLDU\"

Çok nadir yaşanacak anların bu maçta yaşandığına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, \"Penaltıyı kaçıranlar neticede bizim oyuncumuz. Birisi ligin uzak ara gol kralı. Diğeri de takımın en kaliteli oyuncusu. Bazı şeyleri zaman içinde gözden geçirmekte fayda var. Birkaç yılda bir yaşanacak bir maç oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Söylenecek fazla şey yok\" dedi.

KARAMAN: \"BUGÜNKÜ GALİBİYETTE TAKIM OYUNU BAŞROLÜ OYNADI\"

Bugün alınan galibiyette takım oyununun başrolü oynadığı söyleyen Hikmet Karaman, \"Bugün çok dramatik bir maç oldu. Penaltılarıyla, atılan, kaçırılan, kalecinin performansı, VAR\'ın devreye girmesi... 15-20 dakikalık bölümde maça iyi başladık. Bu bölümde pozisyonlarımız var. 1-0\'dan sonra çok atak yedik. O pozisyonlarda zaman zaman iyi mücadele ettik. Zaman zaman da rakip takımın oyuncularının beceri vuruşlarının kötü olması ya da kalecimizin mükemmel olması, bugünkü galibiyette takım oyunu başrolü oynadı. Bazı pozisyon değişiklikleri önemli derecede pozitif anlamda takıma yansıdı. Her atağa çıkışımız pozisyon oldu. Kasımpaşa lig ikincisi, Başakşehir lig lideri. Birisi 18 takım içinde topa en çok sahip olanı, Kasımpaşa ise yüzde 40\'larda topa sahip olan bir takım. Bu oranda olduğu bütün maçları kazanmış, yüzde 55\'lik orana sahip olduğu maçları kaybetmiş\" diye konuştu.

\"LİG İKİNCİSİNE KARŞI GOL YEMEDEN KAZANMAK ÖNEMLİ\"

Kayserispor kalecisi Lung\'un başarılı performansına değinen Karaman, \"Bugün kalecimiz belki de orta sahadaki birçok oyuncudan fazla topa temas etmiş. 4 maçta 13 gol yiyen bir takım olarak sahaya çıktık ve bugün lig ikincisine karşı 3 farklı gol yemeden kazanmak çok önemli. Ertuğrul Hoca burada 11\'i kullanamamış. Çok sakatlık vardı takımda ve faydalanamadı takımdan. Futbolcularımız şimdi şehrimize mesaj veriyor ve gereğinin yapılmasını bekliyor. Lig zor. Akhisar, Fenerbahçe\'yi 3-0 yenebiliyor, herkes birbirini yenebiliyor. 1 galibiyet yerimizi değiştirdi, alacağımız bir 3 puan daha hedefimizi değiştirir\" şeklinde konuştu.

