Kasımpaşa - Bursaspor: 2 - 2 

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Kasımpaşa Recep Tayip Erdoğan

GOLLER: Dk. 32 Eduok, Dk 38 Mensah (Kasımpaşa) Dk. 89 Ertuğrul, Dk 90 Aziz Behich(Bursaspor)

SARI KARTLAR: Sadiku, Ramazan (Kasımpaşa), Aziz Behich, Ertuğrul, Titi (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk 57 Trezeguet (Kasımpaşa)

KASIMPAŞA: Ramazan, Omeruo, Ben Youssef, Veigneau, Popov, Sadiku, Trezeguet, Pavelka, Murillo, Mensah(Dk. 77 Veysel), Eduok (Dk 86 Hasan)

BURSASPOR: Harun, Titi, Ekong, Ertuğrul, Aziz Behich, Badu (Dk68 Kubilay), Agu(Dk 46 Jorquera), Batalla, Barış (Dk 61 Delarge), Kembo, Stancu



Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Bursaspor ile 2- 2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 32\'nci dakiakda Eduok ve 38\'nci dakikada Mensah\'ın atarken, Bursaspor\'un gollerini 89\'uncu dakikada Ertuğrul, 90+3\'üncü dakikada Aziz Behich kaydetti. Kasımpaşa bu maç sonrası puanını 12\'ye, Bursaspor ise 17\'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşma Bursaspor vuruşu ile başladı.

16\'ıncı dakikada rakip kaleye paslaşarak yaklaşan Bursaspor\'da Ekoku\'nun ceza sahasının dışından şutu, auta gitti.

25\'inci dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Trezeguet yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası dışından şansını denedi. Kaleci Harun sağına doğru giden topa uzanmayı başardı.

32\'inci dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçiyor. Sadiku\'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eduok bekletmeden vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti. 1 -0

38\'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2\'ye çıkardı. Hızlı başlayan Kasımpaşa atağında Popov, ceza sahası dışındaki Mensah\'a pasını aktardı. Mensah\'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Harun\'un solundan ağlarla buluştu. 2 0

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Kasımpşa\'nın üstünlüğüyle sona eriyor.

İkinci yarı Kasımpaşalı oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

50\'inci dakikada sol tarafta topla buluşan Trezeguet, ceza yayı üstündeki Pavelka\'yı gördü. Pavelka\'nın vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.

57\'inci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kalıyor. Trezeguet, Badu\'ya arkadan yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalıyor.

75\'inci dakikada Jorquera\'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ekoko\'nun plase vuruşu az farkla auta gitti.

78\'inci dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Murillo\'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu Harun çıkartıyor.

84\'üncü dakikada ceza sahası çizgi üstünden serbest vuruş kazanan Kasımpaşa\'da Veysel vuruşu yan ağlarda kaldı.

89\'uncu dakikada Ekoko\'nun yaptığı ortada Ertuğrul\'un kafa vuruşu ağlara gitti ve Bursaspor farkı 1\'e indirdi. 2 - 1

90+4\'üncü dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Bu dakikalarda baskısını arttıran konuk takımda Delarge\'nin ortasında arka direkte topla buluşan Aziz Behich\'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2 -2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2 - 2 sona erdi.

