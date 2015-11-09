Kasımda mayıs sıcakları



Hafta sonunda hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıktı. Freiburg'da 22,9 derece ölçüldü. Bu, sıcaklıkların ölçülmeye başladığı tarihten bu yana kasım ayına ait en sıcak gün olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, hava sıcaklığındaki ani değişikliğe özellikle yaşlıların ve hastaların uyum sağlama konusunda güçlük çekebileceği uyarısında bulunuyor.

Alman Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) sağlık uzmanı Angelika Grätz, kanın soğuk havalarda vücudun iç kesimlerine çekildiğini, sıcakların artmasıyla birlikte yüzeye yöneldiğine dikkat çekiyor.

Yaşlıları ve kronik hastaları olumsuz etkiliyor

Yaşlıların dolaşım sisteminin yeterince esnek olmadıkları için ani sıcaklık değişikliklerine olumsuz tepki verdiklerini belirten Grätz, bunun kronik hastalar açısından da bir sorun olabileceğine işaret ediyor. Uzmana göre ani sıcaklık değişikliği yaşlı ve hastalarda halsizliğe neden olabilir.

Federal Çevre Dairesi (UBA) adına DWD tarafından yapılan ve temmuz ayında yayınlanan bir araştırma aşırı sıcakların, sıcak hava dalgalarının ve kısa süre içerisindeki sıcaklık değişiklerinin Almanya'da sağlığı ciddi biçimde tehdit ettiğini ortaya koymuştu.

Kalp yetmezliği sorunu yaşayanlar risk altında

Araştırmaya göre özellikle kalp yetmezliği sorunu yaşayanlar en fazla risk altında olan grup. Zira 2000 ile 2010 yılları arasında kronik kalp yetmezliğinden ölenlerin sayısı yüzde 10 ila 15 oranında artış gösterdi.

DWD Başkan Yardımcısı Paul Becker, ilerleyen iklim değişikliği nedeniyle Almanya’da daha sık, daha uzun süreli ve yoğun sıcak hava dalgası beklendiğini kaydetmişti. Becker, "Eğer buna uyum sağlamayı başaramazsak yüzyılın sonuna doğru aşıcı sıcaklıklar nedeniyle kronik kalp yetmezliğinden ölenlerin sayısı 3 ila 5 kat artabilir" ifadelerini kullanmıştı.