Kasımda kartlı ödeme tutarı yüzde 66 arttı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) kasım ayına ilişkin kredi kartı verilerini açıkladı. Buna göre 2020 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 33'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış göstererek 287,7 milyon adede ulaştı.

Kasım ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 181,3 milyar TL oldu. Kasım ayındaki kartlı ödeme tutarının 148,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 29 milyar TL'sinde banka kartları, 3,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 64, banka kartı ile ödemelerde yüzde 69 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 208 olarak gerçekleşti.

Kartlı ödemelerin her 3 TL'sinden 1'i internetten gerçekleşti

Kasım ayında farklı günlerde mağazalar ve e-ticaret siteleri tarafından uygulanan indirimlerle beraber internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artışla 55 milyar TL'yi geçti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl kasım ayında yüzde 26 iken, bu yıl yüzde 29'ya ulaştı. Böylece bu yıl kasım ayında her 3 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.

Kasımda en çok kartlı harcama turizm sektöründe görüldü

Kasım ayı içerisinde yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla artış erken rezervasyonların yapılmaya başlandığı turizm sektöründe görüldü. Konaklama sektöründe internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 355 artışla 196 milyon TL'ye ulaştı; bu sektör internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı sektör oldu.

1,75 milyar TL hacim ve yüzde 229 artışla seyahat acenteleri, 3,54 milyar TL hacim ve yüzde 211 artışla havayolları, 3,26 milyar TL hacim ve yüzde 106 artışla yapı malzemeleri, 6,58 milyar TL hacim ve yüzde 98 artışla market-gıda sektörleri internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı diğer sektörler arasında yer aldı.