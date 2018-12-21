Kasım'da kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, kasım ayında kurulan küçük işletme sayısı yüzde 7.65 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Kasım ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere ilişkin verileri açıklandı. TOBB verilerine göre, kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 0.92 ve kurulan küçük işletme sayısı yüzde 7.65 azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 18.99 arttı. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9.81 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 12.33 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 11.59 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1.87 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 11.90 artarken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 27.37 azaldı.



Kapanan şirket sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.34, kapanna kopoeratif sayısı yüzde 34.02 ve kapanan küçük işletme sayısı yüzde 2.56 azaldı.



Yılın ilk 11 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 17.88 kurulan kooperatif sayısı yüzde 17.96 artarken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 21.14 azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8.58 kapanan kooperatif sayısı yüzde 13.90 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 5.53 arttı. (DHA)