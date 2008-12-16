Kasımda dolar kazandırdı

Dolar yatırımcısı, ÜFE bazında, Kasım'da yüzde 6,63, yıllık bazda yüzde 19,38 reel getiri elde etti.



Dolar, bu yılın en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Dolar yatırımcısı, ÜFE bazında, Kasım'da yüzde 6,63, yıllık bazda yüzde 19,38 reel getiri elde etti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı itibariyle finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Kasım'da, nominal olarak, mevduat faizi yüzde 1,39, euro yüzde 2,50, külçe altın yüzde 4,30 kazandırırken, doların nominal getirisi yüzde 6,60 oldu. Geçen ay, borsa endeksi yüzde 10,70 değer kaybetti.



Ekim ayına göre, ÜFE bazında, mevduat faizi yüzde 1,42, euro yüzde 2,53, külçe altın yüzde 4,33, dolar ise yüzde 6,63 reel getiri sağlarken, borsa endeksine yatırım yapanların yüzde 10,67 kaybı oldu.



TÜFE bazında, mevduat faizinin reel getirisi yüzde 0,56'da, euronunki yüzde 1,66'da, külçe altınınki yüzde 3,44'te, dolarınki yüzde 5,72'de kaldı. Borsa endeksine yatırım yapanların reel kayıpları ise yüzde 11,44'e yükseldi.



Geçen yılın Kasım ayına göre, yatırımcılar, ÜFE bazında reel olarak, dolarda yüzde 19,38, külçe altında yüzde 15,63, euroda yüzde 3,61, mevduat faizinde ise yüzde 2,76 getiri elde ederken, borsa endeksine yatırım yapanların yüzde 58,66 kaybı oldu. Aynı şekilde, TÜFE bazında yatırımcılar, dolarda yüzde 20,98, külçe altında yüzde 17,19, euroda yüzde 5 ve mevduat faizinde yüzde 4,14 reel getiri sağladı. Borsa yatırımcılarının reel kaybı ise yüzde 58,11 düzeyinde gerçekleşti.

