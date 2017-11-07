Kasım'da deniz keyfi

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girip, güneşlendi. Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede tatilini uzatan yabancı turistler, kasım ayında deniz keyfi yaptı.

Kimileri denize girip, yüzerken, kimileri de güneşlendi. Sahilde yoga yapan ve kitap okuyanlar da oldu. Rus bir grubun da tercihi, Fethiye\'nin Göcek Mahallesi oldu. Arkadaşlarıyla harika bir tatil geçirdiklerini söyleyen Rus tatilci, \"Güneş, hava, deniz, doğa, hepsi ayrı ayrı güzel. Burada yaşayan yerli halk, çok şanslı. Bu sıcak ortamı bırakıp, gitmek istemiyoruz; ama 4 gün sonra tatilimiz bitiyor\" dedi.

Hollanda\'da yaşayan ​Perihan Hanım ise \"Buraya geldiğimde de her gün denizdeyim ve yüzüyorum. Avrupa\'nın birçok yerinde, bu güneşi ve bu havayı bulmak mümkün değil\" diye konuştu.



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