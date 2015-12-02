Kasım'da 23 kadın öldürüldü!

Erkekler Kasım’da 23 kadın öldürdü. Kadınların yüzde 35’i boşanmak/ayrılmak istediği ya da barışma teklifini reddettiği için öldürüldü. Kocasından sistematik şiddet gören bir kadının ise intihar ettiği iddia edildi.

Bianet'ten Çiçek Tahaoğlu'nun haberine göre, Kasım 2015’te erkekler 23 kadın öldürdü; 10 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti; 33 kadın ve kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırdı; 24 kadını yaraladı; 16 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

2015’in ilk 10 ayında erkekler 259 kadın öldürdü, 122 kadına tecavüz etti, 190 kadını fuhşa zorladı, 343 kadını yaraladı, 195 kadını taciz etti.

Cinayet

Kadınların yüzde 35’i boşanmak/ayrılmak istediği ya da barışma teklifini reddettiği için öldürüldü. Bir kadın uzaklaştırma kararına rağmen öldürüldü.

Kadın cinayetlerinden biri eşlerin birbirinden şikayetçi olmak için gittiği karakolun yanında, biri bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti.

Kadınların yüzde 39’unu kocaları öldürdü: Bir kadını ağabeyi, birini annesinin sevgilisi, birini damadı, birini eski kocası, dokuzunu kocası, birini oğlu, dördünü sevgilisi, birini eski sevgilisi, birini arkadaşının eski kocası, birini evine giren hırsızlar, birini oğlunun sevgilisi olduğu iddia edilen kadının kocası, bir trans seks işçisi kadını ise müşterisi öldürdü.

Kadın cinayetlerinin yüzde 74’ü ateşli silahlarla işlendi: Bir kadın av tüfeği, beşi bıçak, biri boğularak, ikisi pompalı tüfek, 12’si tabanca, ikisi tüfekle öldürüldü.

Cinayetlerin ardından 5 erkek intihar etti, biri intihara teşebbüs etti.

Kasım’da kadın katillerinin yaşları 24 ila 67 arasında, öldürülen kadınların yaşları 17 ila 60 arasında değişti.

Kadın cinayetlerinin gerçekleştiği iller Antep (2), Balıkesir (2), Bursa (2), Hatay (1), İstanbul (6), İzmir (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa (2), Muğla (2), Samsun (1), Trabzon (1).

Tecavüz

Erkekler Kasım’da 10 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti.

Tecavüzcülerin yüzde 50’si kadınların/kız çocuklarının tanıdıkları erkeklerdi.

Tecavüze uğrayanların yüzde 20’si turistti.

Bir kadın tecavüz sırasında çekilen fotoğraflarla şantaja maruz kaldı. Bir siyasi partinin gençlik kollarında yönetici olan tecavüzcü hakkında hiçbir hukuki işlem yapılmadı.

Üç tecavüzcü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri denetimli serbestlikle bırakıldı, biri hakkında hiçbir işlem yapılmadı, beşi tutuklandı. Tecavüzcülerden biri hakkındaki hukuki süreç haberde belirtilmedi. Kendini korumak için tecavüzcü erkeği öldüren bir kadın ise tutuklandı.

Dört kadın ve kız çocuğuna tanımadıkları erkekler, birine bir arkadaşı, ikisine işyerinden tanıdıkları, ikisine babaları, birine ise gittiği barın garsonu tecavüz etti.

Üç kadın/kız çocuğu evlerinde, biri alıkonulduğu bir evde, biri barda, biri işyerinde, ikisi ormanlık alanda, biri sokakta tecavüze uğradı. Bir tecavüz olayının nerede gerçekleştiği haberlerde yer almadı.

Kasım’da tecavüzcülerin yaşları 19 ila 47, tecavüze uğrayan kadın ve kız çocuklarının yaşları 17 ila 30 arasında değişti.

Tecavüz olaylarının yaşandığı iller Balıkesir (1), Kocaeli (1), Konya (1), Muğla (2), Nevşehir (1), Niğde (1), Sinop (1), Tekirdağ (1), Zonguldak (1).

Fuhşa zorlama

Adana’da ve İstanbul’da ise çok sayıda kadın ve kız çocuğu fuhşa zorlandı. Adana’da mevsimlik işçi kız çocukları “Ailenize söylerim, sizi yaşatmaz” tehditleriyle seks işçiliğine zorlanırken, İstanbul’da pasaportlarına el konulan T.C. vatandaşı olmayan 32 kadın boş senet imzalatılarak tehdit edildi ve fuhşa zorlandı.

Şiddet – yaralama

Erkekler Kasım’da 24 kadına şiddet uyguladı.

Kadınların yüzde 21’i boşanmak/ayrılmak istediği ya da barışma teklifini reddettiği için şiddete maruz kaldı.

Kadınların yüzde 30’u ağır yaralandı.

Şiddet yaralama vakalarının yüzde 8’i uzaklaştırma kararlarına rağmen yaşandı.

Erkek şiddeti bahaneleri arasında “Gömleğimin bir düğmesi eksikti”, “Ya benimsin ya kara toprağın”, “(sosyal paylaşım sitesinde) Neden erkekler seni ekliyor” gibi şeyler yer aldı.

Kadınların yüzde 71’i partnerleri, yüzde 8’i eski partneri tarafından yaralandı: Bir kadını babası, birini dini nikahlı kocası, ikisini eski kocası, birini eski nişanlısı, ikisini eski sevgilisi, 13’ünü kocaları, birini nişanlısı, ikisini sevgilileri, birini tanımadığı bir erkek yaraladı.

Kadınlardan 17’si arp edildi, dördü bıçakla, biri tabancayla, biri pompalı tüfekle yaralandı, biri ise kaynar suyla ağır yaralandı.

Şiddet uygulayan erkeklerin yaşları 18 ila 60, şiddete maruz kalanların yaşları 17 ila 36 arasında değişti.

Kasım ayında şiddet-yaralama vakalarının yaşandığı iller Adana (3), Aksaray (3), Ankara (1), Bursa (2), Eskişehir (2), İstanbul (3), Kocaeli (1), Konya (1), Rize (1), Samsun (1), Tekirdağ (1), Trabzon (4), Zonguldak (1).

Taciz

Kasım ayında 9 ilden 16 cinsel taciz vakası basına yansıdı.

Tacizcilerden sadece ikisi tutuklanırken, sokakta kadınları elle taciz eden bir erkeğin daha önceden de taciz suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Kadınların yüzde 81’ini tanımadıkları erkekler taciz etti. Diğer üç tacizci koca, eski sevgili ve taciz ettiği kişinin üvey babasıydı.

Taciz olaylarının yüzde 69’u sokakta yaşandı: Kadın ve kız çocuklarının biri asansörde, biri evde, 11’i sokakta, biri uçakta tacize maruz kaldı. Bir erkeğin, drone ile kadın öğrenci yurdunu gözetlediği ortaya çıktı.

11 kadın ve kız çocuğu fiziksel tacize, üçü tehdide, ikisi teşhirciliğe maruz kaldı.

Kasım’da tacizcilerin yaşları 17 ila 45 arasında, tacize maruz kalan kadın ve kız çocuklarının yaşları 14 ila 20 arasında değişti.

Taciz olaylarının yaşandığı iller Adana (2), Çanakkale (1), Diyarbakır (2), Erzurum (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kocaeli (4), Konya (1), Trabzon (1). Bir taciz vakası ise Frankfurt-Antalya uçağında yaşandı.

Bölgelere göre

Kasım’da toplam 106 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı.

Tüm erkek şiddeti haberlerinin yüzde 60’ı Marmara, yüzde 11,5iI İç Anadolu, yüzde 11,5’i Karadeniz, yüzde 8,5’i Ege, yüzde 7’si Akdeniz, yüzde 4’ü Güneydoğu Anadolu, yüzde 0,9’u ise Doğu Anadolu bögesinde yaşandı. Bir taciz vakası ise uçakta gerçekleşti.