-KASIM ZENGİN'E YAKALAMA KARARI ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - ''Küre Operasyonu''nun ardından açılan ve kamuoyunda ''Sauna Çetesi'' olarak bilinen 18 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından Kasım Zengin'in, Adli Tıp Kurumuna sevki için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanık Ertuğrul Çakır ile sanıkların avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Selahattin Türkeli, sanıklardan Kasım Zengin'in akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılması için yazılan müzekkereye olumsuz yanıt verildiğini, Zengin'in, tespit edilen adreslerinde bulunamadığının bildirildiğini kaydetti. Mahkeme, tüm aramalara rağmen bulunup Adli Tıp Kurumuna sevk edilemeyen Kasım Zengin hakkında, CMK'nın 98. maddesi uyarınca yakalama kararı çıkarılmasına, yakalandığı takdirde Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek, akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.