"Kasım Süleymani, Cemil Bayık'tan yardım istedi" iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurt dışındaki askeri istihbari faaliyetlerini yürüten Kudüs Kuvvetleri'nin Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin, PKK'nın üst düzey liderlerinden Cemil Bayık'la Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde bir araya geldiği iddia edildi. Süleymani'nin PKK'nın Musul operasyonuna katılmasını istediği ileri sürüldü.

Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen "Basnews"in ismini açıklamadığı bir "kaynağa" dayandırdığı haberinde, Süleymani'nin, Bayık'tan PKK'nın Musul'u kurtarma operasyonuna katılmasını talep ettiği ileri sürüldü.

Haberde, Süleymani'nin bölgedeki ziyaretlerini yakından takip eden söz konusu kaynak, İranlı generalin Süleymaniye kentine yaptığı son ziyaret sırasında Bayık ile bir araya gelere Sincar'daki PKK'lıların Musul'u kurturma operasyonuna katılmasını istediğini öne sürerek şunları söyledi: "Süleymani, militanların operasyona katılması halinde İran'ın PKK'ya hem maddi hem de askeri desteklerinin artırılacağı sözünü verdi. Aynı zamanda Süleymani, Bayık'tan İran'ın nüfuz gösterdiği bölgelerde PKK'nın çok daha aktif olmasını talep etti."

Haberde, Süleymani ve Bayık arasındaki görüşmenin, Irak merkezi hükümeti içerisindeki bazı tarafların örgütün başkent Bağdat'ta hem askeri hem de siyasi karargah kurması için kolaylık sağlamasının hemen ardından gelmesinin dikkati çektiği vurgulandı.

KDP'li milletvekilinden PKK iddiası

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi ve KDP Milletvekili Şahevan Abdullah ise uluslararası koalisyon güçlerinin anlaşmasına göre, PKK'nın "Şengal" Dağı'ndan inerek Musul'a yönelmesi halinde vurulacağını belirterek, "Bu sadece PKK'yı değil, Haşdi Şabi içerisindeki grupları da kapsıyor" dedi.

Abdullah, Haşdi Şabi, İran ve PKK'nın Irak'ta ortak bir ajandalarının bulunduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce İran'ın askeri uzmanları 20 araçla Musul'u kurtarma operasyonundaki cepheleri ziyaret edip, Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarıyla bir araya geldi. İran'ın kendi çıkarları ve Türkiye düşmanlığı için PKK'yı kullandığı çok açıktır. PKK'nın Haşdi Şabi'den maddi destek aldığını ispatlayan belgeler var"