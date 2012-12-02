Kasım ayının zam lideri yaş üzüm

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kasım ayında ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre fiyatı en fazla artan ürün, yaş üzüm oldu.

Kasım ayında geçinme indeksindeki 67 maddenin fiyatında artış görüldü.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Gıda harcamaları grubunda yer alan yaş üzüm, kasım ayında yüzde 25,49 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu.

Fiyatı en fazla artan diğer ürünler ise sırasıyla, yüzde 11,35 ile domates, yüzde 7,81 ile balık, yüzde 6,81 ile de salatalık oldu.

Yıllık bazda ise kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre, gıda harcamalarında "çeşitli ve hazır yiyecekler" grubunda yer alan kakaolu fındıklı bar yüzde 79,18 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu.

Önceki yılın aynı ayına göre en fazla fiyat artışları, yüzde 48,74 ile battaniye, yüzde 47,22 ile televizyon ve yüzde 46,34 ile yardımcı okul kitapları oldu.

En fazla azalış ayvada

Kasım ayında 15 maddenin fiyatında ise azalış görüldü. Gıda harcamaları grubunda, ayva yüzde 28,76 ile fiyatı en fazla azalış gösteren madde olarak belirlendi.

Fiyatı en fazla azalan diğer ürünler ise yüzde 19,43 ile mandalina, yüzde 19,35 ile lahana, yüzde 12,51 ile de maç giriş ücreti oldu.

Yıllık bazda, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,93 oranla fiyatı en çok azalan ürünler ise sivri biber, yüzde 22,56 ile kabak, yüzde 18,30 ile patlıcan ve yüzde 8,40 ile de patates şeklinde sıralandı.