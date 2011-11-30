-Kasım ayında yatırım araçları İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri kasım ayında ortalama yüzde 2,75 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, kasım ayında 1.543,71 puanlık düşüşle 56.061,47 puandan 54.517,76 puana geriledi. Mali endeksteki aylık ortalama kayıp yüzde 3,60, sanayi endeksindeki ortalama kayıp yüzde 3,07 ve hizmetler endeksindeki ortalama kayıp yüzde 2,67 olarak gerçekleşti. Kasım ayında serbest piyasada İsviçre Frangı dışındaki tüm döviz türleri Türk Lirası karşında değer kazandı. Dolar aylık bazda yüzde 4,21 artışla 1,8330 liraya, avro yüzde 0,33 artışla 2,4690 liraya yükseldi. İngiliz Sterlini yüzde 2,46 artışla 2,9100 liraya çıkarken, İsviçre Frangı yüzde 0,25 düşüşle 2,0250 liraya indi. Kasım ayında 24 ayar külçe altının satış fiyatı yüzde 5,03 oranında artarak 97,45 liradan 102,35 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 5,20 oranında artarak 654,00 liradan 688,00 liraya çıktı. Yatırım fonlarına katılma belgeleri kasım ayında ortalama yüzde 0,58 oranında düşüş kaydetti. Kasım ayında, hazine bonosu ve devlet tahvilindeki aylık net kazançlar yüzde 0,72-0,79 aralığında oldu. Aylık repo yatırımcıları da net yüzde 0,75 kazanç elde etti. 1 ay vadeli mevduat faizinin aylık net getirisi yüzde 0,46'da kaldı.