Kasım ayında 'Gizli Hizmet Giderleri'nden 228 milyon 238 bin lira harcanmış!

Maliye Bakanlığı'nın kasım ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladığı raporda 'Gizli Hizmet Giderleri'nden 228 milyon 238 bin lira harcandığını duyurdu. Nisan ayında örtülü ödenekten de 210 milyon lira harcandığı da bildirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, güvenlik ve savunma harcamaları da kasım ayında tavan yaptı. Güvenlik ve savunma için 837 milyon 350 bin TL harcandı. Ekim ayında bu kalem için 477 milyon TL harcanmıştı. Kasım ayında silah, araç gereç ve savaş teçhizatları için 384 milyon 557 bin TL harcandı. Ekim ayında bu rakam 103 milyon olarak tabloya yansımıştı.

Maliye Bakanlığı’nca, kasım ayı ile ocakkasım dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Yılın 11 ayının harcamalarına ilişkin tabloda dikkat çeken unsurlar şöyle:

Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için kasım ayında, 837 milyon 350 bin lira harcandı. Güvenlik ve savunma harcamaları ekim ayına göre iki kat arttı. Ekim ayında bu kalemde 477 milyon 209 bin TL harcanmıştı. Bu alanda harcama en çok silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı alımı için harcandı. 384 milyon 557 bin TL silah ve savaş teçhizatı alımı için harcanırken 62 milyon 801 bin TL’lik mühimmat alındı. Ekim ayında bu kalemlerde yapılan harcamaların, kasım ayı harcamalarının yaklaşık 3’te birine denk geldiği görüldü.

Harcamalarda 2016'nın rekoru kırıldı

Güvenlik ve Savunmaya yönelik alımlar ve bunun içindeki silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı alımları ile mühimmat alımları rakamlar, 2016 yılının rekorunun kasım ayında kırıldığını gösterdi. Güvenlik ve savunma için en son mayıs ayında 496 milyon 857 bin TL para harcanmıştı.

11 ayda 3.5 milyar: Güvenlik ve savunmaya yılın 11 ayında harcanan toplam miktar ise dudak uçuklattı. 11 aylık toplam harcamanın 3 milyar 553 milyon 412 bin TL olduğu görüldü. Güvenlik ve savunmaya yönelik silah, araç, gereç ve savaş teçhizatı alımına ise 2016 yılında toplamda 1 milyar 274 milyon 856 bin TL para harcandı. Mühimmat alımına ise bütçeden toplamda 326 milyon 829 bin lira harcandı.

İki kat örtüldü: Örtülü ödenek olarak bilinen “Gizli Hizmet Giderleri”nde de kasım ayında yapılan harcama, 2016 yılının 10 ayının en yükseği oldu. Kasım ayında örtülü ödenekten 228 milyon 238 bin TL harcandı. Örtülü ödenek harcaması ekim ayını ikiye katladı. Ekim ayında “örtülü”den 119 milyon 716 bin TL harcanmıştı.

11 ayda 1 buçuk milyar: Yılın 11 ayında örtülü ödenekten yapılan toplam harcama da 1 milyar 457 milyon 31 TL olarak görüldü.

8 milyon ek kiralık araca: Kasım ayında kiralık taşıt için 38 milyon 7 TL harcandı. Ekim ayında bu kalemden 30 milyon 788 bin TL harcanmıştı. Temmuz ayında 53 milyon 537 bin TL parayı taşıt kiralamak için harcayan devlet, bu kalemde diğer aylarda tasaruruf yapmış, harcamayı ekim ayında yaklaşık 30 milyona kadar düşürmüştü. Ancak bir ayda taşıt kiralamak için yaklaşık 8 milyon TL daha fazla para verilmesi dikkat çekti.

Kayyımın faturası: Çok sayıda HDP’li belediyenin kayyım idaresine geçişi ile birlikte, mahalli idarelere yapılan Hazine yardımlarında da kasım ayında rekor kırıldı. Mahalli idarelere ekim ayında yapılan 110 milyon TL’lik yardım, kasım ayında 180 milyona kadar çıktı. Özellikle belediyelere yapılan Hazine yardımının 57 milyon olması dikkat çekerken, bu kalemde ekim ayında 8 milyon TL harcama yapılmıştı.