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Ekonomi

Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2009 Kasım ayı işsizlik rakamlarını yüzde 13,1 olarak açıkladı açıkladı.

15 Şubat 2010 02:00

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu 2009 Kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz yıl yüzde 12.3 olan işsizlik oranı bu yılın aynı ayında yüzde 13.1'e yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üçer aylık dönemler itibariyle her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması, “Ekim-Kasım-Aralık 2009” dönemini kapsayan “Kasım” sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 233 bin kişi artarak, 3 milyon 270 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise söz konusu dönemde 0,5 puan arttı ve yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ekim 2009'da işsizlik, yüzde 13 olarak açıklanmıştı. Buna göre de işsizlik oranında 0,1 puanlık bir artış meydana geldi.

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dö


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