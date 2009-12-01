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Ekonomi

Kasım ayı ihracatı yüzde 1.54 arttı

TİM verilerine göre, Türkiye'nin 2009 yılı kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı döneme oranla yüzde 1.54 artışla 8 milyar 825 milyon dolar oldu.

01 Aralık 2009 02:00

T24 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin 2009 yılı kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1.54'lük artışla 8 milyar 825 milyon dolar oldu.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, kasım ayı ihracat rakamlarını, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın da katıldığı basın toplantısıyla açıkladı.

Büyükekşi'nin verdiği bilgiye göre, yılın 11 ayındaki ihracat rakamı 87 milyar 608 milyon dolar oldu.
 
Kasım ayı itibariyle bir yıllık ihracat ise yüzde 27,07'lik düşüşle 94 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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