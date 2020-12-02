İhracat kasım ayında yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar oldu

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı. İhracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu. Kasım ayında öncü dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155,4 artışla 5,07 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Kasım’da dış ticaret hacmi de yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,0; altın hariç karşılama oranı ise yüzde 86,3 oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan rakamlara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse de ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle Kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz."