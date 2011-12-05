Kasım ayı enflasyonu beklentinin üzerinde çıktı

T24 -

CNBC'nin anketine göre TÜFE'de piyasa beklentisi yüzde 1.21, ÜFE'de ise yüzde 0.73 artış olacağı yönündeydi.Tüketici fiyatlarının yüksek çıkmasındaki en önemli etken bu dönemde yüzde 3.27 artan gıda fiyatları oldu. İşlenmemiş gıda fiyatları yüzde 1.48 artarken, enerji ve alkolün yer aldığı gruptaki artış yüzde 1.93 oldu.Üretici fiyatları tarafında en yüksek artış ise yüzde 5.40 ile tarım ürünlerinde görüldü. Bu endekste, sanayi ürünlerinde yüzde 0.25 düşüş, imalat sanayinde yüzde 0.50 düşüş görülürken, elektrik,gaz ve su kaleminde yüzde 1.86'lık artış görüldü.Seçilmiş ürünler tarafında ise Kasım ayının zam şampiyonu fiyatı yüzde 66 yükselen patlıcan oldu. Bu dönemde fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 21.20 ile portakal oldu.Uzmanlar özellikle, Avrupa'dan kaynaklanan resesyon baskısı nedeniyle enflasyondaki yükseliş baskısının kalıcı olmayacağı görüşünü savunurken, 2012'nin birinci çeyreğinde bir düzelme görüleceğini yönünde görüş bildiriyor.