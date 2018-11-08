"Kaşıkçı'nın cesedini asitte eritip kuyuya döktüler"

Al Jazeera'ya konuşan Türk kaynağa göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın bulunamayan cesedinin sırrı, bahçedeki kuyuda saklı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın bulunamayan cesediyle ilgili Türk yetkililer, yine Katar merkezli Al Jazeera kanalına açıklamalar yaptı.

Sputnik'in haberine göre, cesedin sırrı, konsoloslukta inceleme yapılan en son yer olan bahçedeki kuyuda saklı.

Arama yapılmasına izin verilmeyen, sadece numune alınmasına izin verilen kuyuda asit ve kimyasala rastlandığı öğrenildi.

Al Jazeera'ya konuşan Türk kaynağa göre, Türk yetkililer, Suudi gazetecinin cesedinin konutta asit ve kimyasallarla tümüyle eritilmesinin ardından kuyuya döküldüğü görüşünde.

Kuyuda bulunan asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen adıyla hidroflorik asit. Neredeyse her şeyi eritip içinden geçebilen hidroflorik asit, kalsiyuma hücum ettiğinden dolayi kemiğe hızla ulaşıp eritmesiyle tanınıyor.