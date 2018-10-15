"Kaşıkçı suikasti: Cinayet gayrı resmi mihraklara yıkılır; resmi sorumlular hikayenin dışında kalır"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim'den bu yana haber yok. Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, Kaşıkçı'ya ilişkin şüphelerinin Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'nın bilgi aldığı kaynakların cinayeti doğrulamasının ardından sona erdiğini yazdı. Cömert, "Fiilen, bir Suudi suikast timi İstanbul’a gelmiş ve cinayeti işlemiş" dedi. Cinayeti işleyenlerin paraya güvendiğini aktaran yazar, cinayetin derin, karanlık ya da gayrı resmi mihraklara yıkılacağını, resmi sorumluların hikayenin dışında kalacağını savundu.

"Dünya ayağa mı kalkar; zannetmiyorum"

Yusuf Ziya Cömert, parayla suikastin hikayesinin ticari, siyasi, medeni ilişkilere zarar vermeyecek şekilde yazılacağını savunarak, "Ne olur bundan sonra? Dünya ayağa mı kalkar?Zannetmiyorum. Muhtemelen, paranın gücü, suikastin hikayesinin ticari, siyasi, medeni ilişkilere zarar vermeyecek şekilde yazılmasını sağlar. Cinayet, derin, karanlık, gayrı resmi mihraklara yıkılır. Resmi sorumlular hikayenin dışında kalır. ‘Böyle bir şey yapılamaz’ derken yanıldığım gibi bu fikrimde de yanılmak isterim" diye yazdı.

Yusuf Ziya Cömert'in "Kaşıkçı suikasti: Böyle bir şey olamaz!" başlığıyla (15 Ekim 2018) yayımlanan yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz