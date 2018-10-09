Kaşıkçı soruşturması: Başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi
09 Ekim 2018 20:38
Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir