T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaşıkçı soruşturması: Başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

 Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi

09 Ekim 2018 20:38

 Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİK İSTANBUL DHABaşsavcılığıCemal KaşıkçıSuudi Arabistan Başkonsolosluğundaki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24