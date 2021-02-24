Kaşıkçı raporu yayımlanmadan önce Biden'ın Suudi Kralı'nı araması bekleniyor: "İçindekiler oğullarından birinin başını belaya sokabilir"

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ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkenin istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili detaylı bulgularını içeren rapor kamu erişimine sunulmadan önce bugün Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'u araması bekleniyor.

Axios'a konuşan ismi paylaşılmayan bir kaynak, raporun paylaşılmasının Kral'ın oğullarından birinin "başını belaya sokabileceğini" ifade etti. Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana birçok kaynak, emri ülkenin de-facto lideri Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın verdiğini savunuyordu. ABD basınına göre CIA de bu sonuca varmıştı.

Eğer telefon görüşmesi yapılırsa bu Biden'ın ABD Başkanı olarak Kral Abdülaziz ile kurduğu ilk temas olacak.

Ulusal İstihbarat Direktörü'nün Ofisi tarafından hazırlanan raporun kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Trump yönetimi, bahsi geçen raporun yayımlanmasını engellemişti.