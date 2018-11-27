Kaşıkçı cinayetiyle ilgili aranan villa kaçak çıktı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kasıkçı soruşturması kapsamında dün aranan villanın kaçak olması nedeniyle sahibine 33 bin lira ceza kesildiği ortaya çıktı.

İmar izni olmayan tarlaya villa

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün, Yalova'da, Suudi işadamı Muhammed Al Fozan’a ait villada arama yapıldı.

9 Temmuz 2014 yılındasatın alınan, imar izni olmayan tarlaya kaçak villa inşa edildiği belirlendi. İmar izni bulunmayan ve tarlaya kaçak olarak inşa edilen villa ile ilgili ilk tespiti Yalova Belediyesi’nin 2015 yılının Ağustos ayında yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine Yalova Belediyesi, kaçak olan villayla ilgili 21 Ocak 2016 tarihinde 33 bin liralık ceza kesti.

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kaçak olduğunu teyit etti

Öte yandan Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de yapının resmiyette kaçak durumda olduğunu teyit ederek, villayla ilgili İmar Barışı’ndan faydalanılması için başvuruda bulunup bulunmadığının bilinemediğini ancak İmar Barışı için gerekli ödemenin yapılmadığını bildirdi. (DHA=