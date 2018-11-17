"Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları kimseye verilmedi; tapeleri paylaşıldı"

Hürriyet yazarı Hande Fırat, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları hakkında bir yazı kaleme aldı. Fırat, "İsteyen ülkelerin istihbarat servislerine bu kayıt dinlettirildi. Ancak kayıtlar kimseye verilmedi. İsteyen ülkelerle sadece ses kaydının kâğıda dökümü, yani tapeleri paylaşıldı" dedi.

Fırat cinayete ilişkin olarak bugünkü (17 Kasım 2018) şunları yazdı:

Sevgili meslektaşım Abdulkadir Selvi’nin “ikinci ses kaydı” haberinin ardından bir kere daha kayıtla ilgili bilgilere ulaşmanın peşine düştüm. Toplam kayıt süresi yaklaşık 40 dakikanın üzerinde. Daha evvel yazdığım gibi, bu kaydın 7 dakikalık bölümü infaz, yani Kaşıkçı’nın boğularak öldürülmesinin, korkunç cinayet anının kaydı. İsteyen ülkelerin istihbarat servislerine bu kayıt dinlettirildi. Ancak kayıtlar kimseye verilmedi. İsteyen ülkelerle sadece ses kaydının kâğıda dökümü, yani tapeleri paylaşıldı. Suudi Arabistan İstihbarat Servisi’ne kayıt dinlettirildi. Suudi Arabistan “ses kaydının kendilerine verilmesini” istedi. Tapeleri paylaşan Türkiye orijinal ses kaydını doğal olarak vermedi.

Yazının tamamı için tıklayın