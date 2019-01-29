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Kaşıkçı cinayeti kapsamında İstanbul'a gelen BM özel raportörü Suudi Başkonsolosluğu'na alınmadı

Callamard başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı

29 Ocak 2019 11:55

2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürlen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne geldi. Konsolosluk yetkilileri, Callamard'ın içeri girmesine izin vermedi.

Callamard ve beraberindekiler içeri alınmadıktan sonra başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı. Agnes Callamard basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra ayrıldı. Rapotörün gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

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