Kaşıkçı cinayeti | İstanbul Adliyesi'nde Suudi Başsavcı ile bir saatlik görüşme

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan ve öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili Suudi Başsavcısı El Muceb İstanbul'a geldi. Muceb, İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüştü. Fidan ile yaklaşık bir saat 15 dakika görüşen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb adliyeden ayrıldı.

El Muceb'in daha sonra başkonsoloslukta inceleme yapması bekleniyor.

Başsavcı Fidan ise soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmaz ve bazı savcılarla birlikte makam odasında Muceb’den sonra toplantı yaptı.

Öte yandan heyetin adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının protokol kapısında görüntü alınmasına müsaade edilmedi.

Türkiye, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak tutukladığı 18 şüphelinin iadesini istiyor. Ancak Riyad yönetimi, yargılamanın Suudi Arabistan’ta yapılacağını belirterek bu talebi reddetti. Kaşıkçı’nın öldürülmesi soruşturan Türk makamları konsolosluk binasında ve konutunda aramalar yapmıştı. Ayrıca bir otoparkta bulunan konsolosluğa ait diplomatik plakalı araç da incelemeye alınmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları araştırmada Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğüne dair somut bulgular elde ettiklerini belirtmişti. Başlangıçta iddiaları reddeden Suudi Arabistan, Türk adli makamlarının soruşturmayı ilerletmesiyle Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü kabul etmişti.

Kaşıkçı’nın cesedine ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Polis ekiplerinin İstanbul’daki Belgrad ormanı ve Yalova’da yaptığı aramalarda sonuç çıkmadı.