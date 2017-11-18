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Kaşık atölyesinde çıkan yangın, ahır ve samanlığı yaktı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde bir kaşık atölyesinde başlayıp, yanındaki samanlık ve ahıra sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

18 Kasım 2017 00:25

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde bir kaşık atölyesinde başlayıp, yanındaki samanlık ve ahıra sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Akyazı İnönü Mahallesi Şehit Mehmet Kılıç Caddesi\'nde Mustafa Soğukçelik\'in tahta kaşık imalatı yaptığı atölyede, akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler atölyenin yanında bulunan samanlık ve ahıra sıçradı. Çevreden yetişen vatandaşlar 7 büyükbaş hayvanı, dumanların kapladığı ahırdan çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale edip, söndürdü.
Yangında, atölye, samanlık ve ahır kullanılmaz hale geldi. 

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