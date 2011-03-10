-KAŞİF KOZİNOĞLU ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında geçen günlerde evinde arama yapılan Kaşif Kozinoğlu, İstanbul Adliyesine getirildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine Çırağan Caddesi üzerinde bulunan savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlileri tarafından getirilen Kozinoğlu, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e ifade vermek üzere binaya girdi. Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde arama yapılan Kozinoğlu, yurt dışında olduğu için hakkındaki gözaltına alma kararı uygulanamamıştı. Kozinoğlu'nun MİT'teki görevi nedeniyle Afganistan'da bulunduğu kaydedilmişti.