'Kasetlerin arkasında gizli ajan var' iddiası!

T24- Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, MHP’deki kaset skandalının arkasındaki ismin, yabancı bir gizli serviste görev yapan Türk ajanı olduğunu iddia etti. Altaylı, MHP’li Mehmet Ekici’nin avukatı Süleyman Ayhan’ın bu iddiayı doğruladığını ifade etti.







Gizli kamera yerleştiren çetenin 10-15 gün kayıt yaptığı, sonra da bu kameraları söktüğü anlaşılmıştı. Ardından, konuyla ilgili Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı’dan çarpıcı bir iddia geldi.

Altaylı, kaset olayıyla yabancı bir gizli servis arasında bağlantı olduğunu öne sürdü. İddiaya göre; kimliği belirlenen zanlı, yabancı bir serviste çalışan bir Türk ajanı.

Fatih Altaylı, gazetenin muhabiri Hilal Öztürk’ün görüştüğü MHP’li Mehmet Ekici’nin avukatı Süleyman Ayhan’ın da bu iddiayı doğruladığını ifade etti.

Altaylı'nın "Seks kayıtları istihbaratçı işi mi?" başlıklı yazısında (25 Mayıs 2011) Ayhan'ın "Bir kişinin ismi belirlendi ancak kaçma ihtimali nedeniyle şimdilik gizli tutuluyor. Bu işi yapanların yabancı bir istihbarat teşkilatının Türkiye'de görevlendirdiği Türk uyruklu kişiler olduğu doğrudur" dediğini yazdı.