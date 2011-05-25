-''KASETLE ŞANTAJ'' SORUŞTURMASI İSTANBUL'A ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP'de istifalara yol açan görüntüleri yayınlayanlar hakkında, ''şantaj''ın da arasında bulunduğu bir dizi suçtan yürütülen soruşturma dosyasını, ''yetkisizlik'' kararı vererek, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ekici, Deniz Bölükbaşı, Ümit Şafak, Recai Yıldırım, Osman Çakır ve Metin Çobanoğlu'nun şikayetçi olduğu ve ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal'', ''şantaj'', ''tehdit'' ve ''hakaret'' suçlarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın, ''yetkisizlik'' kararıyla özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderilmesine karar verdi. Yetkisizlik kararında, aynı eylemler nedeniyle özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından yürütülen bir soruşturma bulunduğuna dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, bir kısım görüntülerin İstanbul'da oluşturulan sitelerde yayınlandığı, eylemin belli bir organizasyon çerçevesinde yürütülme ihtimali, soruşturma konularının aynı olması, kullanılan araç ve yöntemler arasındaki birliktelik, eylemlerin belli bir sistem çerçevesinde yürütülmesi, deliller ve aralarındaki bağlantıların daha sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için dosyanın özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği, yetkisizlik kararında yer aldı.MHP Genel Başkanlığı çevresinde bulunduğu iddia edilen siyah araçla ilgili soruşturma ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, internette yer alan ve MHP'li bazı yöneticilere ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin soruşturma başlatarak, MHP Genel Merkezinden konuya ilişkin ellerinde bulunan belge ve bilgileri istemişti.