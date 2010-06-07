-KASETİ SIZDIRAN ABD ASKERİ HAKKINDA DAVA BAĞDAT (A.A) - 06.07.2010 - Silahsız Iraklılara ABD askerlerince ateş açıldığını gösteren bir video kaseti sızdıran Amerikan askeri hakkında, gizli bilgileri sızdırmak ve ulusal güvenliği tehlikeye atmaktan dava açıldı. Bradley Manning adlı asker, caddede yürüyen bir grup silahsız insanın üzerine Apaçi helikopterlerinden ateş açıldığını, bu esnada Amerikan askerlerinin gülerek Iraklılara hakaret ettiklerini gösteren video kaseti sızdırmakla itham ediliyor. Gizli kaset 2007'de kokpitten alınmış ve geçen Nisan ayında bir internet sitesinde yayınlamıştı. Saldırıda ölenler arasında Reuters'ın yerel muhabiri ve şoförü de bulunuyordu. Saldırıda iki çocuk da yaralanmıştı. Geçen ay başında Bağdat'ta tutuklanan asker, şu anda Kuveyt'te tutuluyor.