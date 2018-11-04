"Kaset skandalından birkaç ay önce gelen ve Baykal'ın bir trafik kazasında öldüğünü ‘haber veren' tuhaf telefon..."

Halk TV yazarı gazeteci Ayşenur Arslan, programında konuk ettiği eski diplomat ve CHP’nin eski önemli isimlerinden Onur Öymen’in anlattığı bir anekdotu okurlarıyla paylaştı. ‘Kaset skandalı’ndan birkaç ay önce eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın ‘öldüğüne’ dair bir telefon geldiğini kaydeden Arslan, şunları anlattı:

"Tarih 2010 başları. Sıra, Onur Öymen’in ilk kez Medya Mahallesi programında anlattığı olayda. Bir hafta sonu, Onur Öymen’in telefonu çalıyor. Kendisini Hacettepe Hastanesi’nden Prof. Bilmem kim diye tanıtan biri Baykal’ın trafik kazası geçirdiğini ve hastanelerine getirildiğini haber veriyor. Öymen CHP içinde birilerine ulaşmaya çalışırken bir telefon daha geliyor. Prof. Bilmem kim bu kez 'Maalesef Baykal’ı kaybettik' diyor.

2010 yılında zaman ilerliyor.. Onur Öymen’e bir telefon daha geliyor. Baykal da yanında. Zaten telefon eden bunu ve nerede olduklarını 'biliyor”'ve bu kez bir suikast ihbarında bulunuyor.

O günlerde anlam verilemeyen bu iki olaya bugün bakıp 'Baykal’a gözdağı ve ÇEKİL mesajı verilmiş' demek zorlama olur mu sizce? Düşünün, önce Baykal’ın gideceğini öngören bir senaryo CHP’ye teslim ediliyor. Ardından bu iki telefonla, sonu ölüme çıkan iki senaryo yazılıyor.

Üstelik, son telefondan sadece birkaç ay sonra, Mayıs 2010’da Baykal’ın gitmesini sağlayan o malum kaset kumpası patlıyor.

*Ayşenur Arslan’ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.