"Kaset komplolarını Emniyet İstihbarat'tan 3 birim organize etti"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bürokrasi içinde Fetullah Gülen Cemaati üylerine yönelik soruşturmasında CHP eski lideri Deniz Baykal başta olmak üzere siyasetçi, bürokrat ve emekli TSK mensuplarına yönelik kaset komplolarının Emniyet'in istihbarat bölümündeki 3 farklı birimin organize edildiği öne sürüldü. Soruşturmada 46 kişi gözaltına alındı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün Adalet Bakanlığı’nda görev yapan ve Ulusal Yargı Ağı Projesi’nde (UYAP) görev alan personele yönelik operasyon düzenledi.



Türkiye’deki her türlü adli yazışmaların üzerinde yapıldığı UYAP projesinde görevli olan ve halen Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi’nde gözaltında tutulan şüphelilerin 17-25 Aralık sonrasında başlatılan soruşturmalarla ilgili “Fuat Avni” ve “Sarayın Uşakları” gibi sosyal medya hesapları başta olmak üzere dosyalarda adı geçen ve haklarında yakalama kararı olan şüphelilere adli soruşturma bilgilerini sızdırdıkları belirlendi.



Emniyet ve istihbarat birimlerinin çalışmaları sonrasında savcılık, Adalet Bakanlığı’nda görev yapan ve isimleri tek tek belirlenen şüphelilere yönelik yakalama işlemlerine başladı.

Şüphelilerin halen yargı sisteminin kalbi olarak tanımlanan UYAP’ın çalıştırılmasında kullanılan yasal mevzuata uymadıkları ve bu mevzuatı yerine getirmedikleri, böylelikle sistemin açıklarının tespit edilerek adli soruşturmalara ait bilgilerin usulsüz biçimde FETÖ/PDY ile bağlantılı kişiler ve gruplara ulaştırdığı anlaşıldı.

Savcılık talimatıyla harekete geçen polisin başlattığı gözaltı işlemleri sırasında memurların yanı sıra şef konumunda şüphelilerin de bulunduğu ve bu kişilerin işyeri ve evlerinde aramalar yapıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında ilk aşamada 46 kişinin gözaltına alındığı, ancak hakkında yakalama kararı çıkartılan kişi sayısının 85 olduğu kaydedildi.