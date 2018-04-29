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BBC Türkçe

Kasasında taşıdığı yolculardan ikisi çocuk dokuzu ölen tır şoförü gözaltında

ABD'nin Texas eyaletinde polis, bir süpermarketin otoparkında bulunan ve insan kaçakçılığı için kullanıldığından şüphelenilen bir tırın şoförünü gözaltına aldı. Tırın kasasında taşınan kişilerden ikisi çocuk sekizi ölü bulundu, daha sonra yolculardan biri

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Texas eyaletinde polis, bir süpermarketin otoparkında bulunan ve insan kaçakçılığı için kullanıldığından şüphelenilen bir tırın şoförünü gözaltına aldı.

Tırın kasasında taşınan kişilerden ikisi çocuk sekizi ölü bulundu.

Daha sonra Texas eyaletinin göç ve gümrük birimlerinin sözcüsü, yolculardan birinin daha hayatını kaybettiğini ve olayda ölü sayısının dokuza çıktığını açıkladı.

San Antonio Emniyet Müdürü William McManus ise olayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.

William McManus, tır şoförünün yargılanmasını isteyeceklerini söyledi.

38 derece sıcaklıkta kasasında klima olmadan ilerleyen tırda, ölenler dışında 30 kişinin daha bulunduğu belirtiliyor.

Bu kişilerden 20'si hastaneye kaldırıldı.

San Antonio, ABD-Meksika sınırından sadece birkaç saat uzaklıkta.

Amerikalı yetkililer ise halen tırda taşınnların ülkedeki yasal statülerini inceliyor.

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