-''KASAPTAN KAÇIŞ'' ÖZGÜRLÜKLE SON BULDU ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Başkentte kasabın elinden kaçan boğa Ankara-Eskişehir yolunda trafiği alt üst ederken, önüne çıkan bir çok araca zarar verdi. Saatlerce süren kovalamaca sırasında 2 kişiyi boynuz darbeleriyle yere yıkan boğa, ODTÜ'nün ormanlık alanına kaçarak canını kurtardı. Dikmen'de bir ahırda tutulan boğa kesilmek üzere yere yatırılmak istenirken kasabın elinden kaçtı. Boğanın sahibi ve çevredeki vatandaşlar uzun süre sokaklarda boğayı yakalamaya çalıştı. Yardım talebi üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin de peşine düştüğü boğa bir süre sonra soluğu Ankara-Eskişehir karayolunda aldı. Trafiği alt üst eden kızgın boğa, önüne çıkan çok sayıda otomobile de zarar verdi. Bir petrol istasyonunda kıstırılan boğa, peş peşe atılan kementlere sinirlenince uzun süre kovaladığı pompa görevlisini boynuz darbesiyle yere düşürdü. Petrol istasyonunda bir süre bekleyen boğa çevresinin sarıldığını anlayınca tekrar Ankara-Eskişehir karayoluna çıktı. Bu sırada trafiği kilitleyen boğa, bir otomobilin önünde durdu. Otomobilinden inerek boğaya yaklaşan sürücü de boğanın kafa darbesiyle yere devrildi. Saatlerce süren kovalamacanın ardından ODTÜ'nün ormanlık alanına kaçan boğa izini kaybettirerek özgürlüğüne kavuştu. Boğanın sahibi ile itfaiye ve polis ekiplerinin ODTÜ arazisindeki arama çalışmaları sürüyor.