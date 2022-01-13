"Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum diyen Destici’den açıklama: Algı operasyonu yapılıyor

Katıldığı bir TV programındaki “Ben tasarrufa dikkat ediyorum. Ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidip kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum" sözleri eleştirilen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bazı çevreler farklı noktalara çekmeye gayret ettiler. Sözlerim yanlış yerlere çekildi, algı operasyonu” açıklamasını yaptı.

CNN Türk canlı yayınına katılan Destici, “Şimdi ben köylü çocuğuyum, kalabalık bir aileyiz. 45 kişilik çekirdek ailemiz var. Kışın tükettiğimiz peyniri de tereyağı da köyden alıyoruz. Tükettiğimiz her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Kalabalık bir aile olduğumuz için kışa girerken gelenekleri devam ettiriyoruz. Kasaptan veya marketten aldığınızın yarısına mal edebiliyorsunuz. Bazı çevreler farklı noktalara çekmeye gayret ettiler. Milletin derdiyle dertlenmek olduğunu düşünmüyorum. Trol kadrosuna baktığımızda Millet İttifakı'nı oluşturan blokun yaptığını görüyorum. Yanlış algılamalara meydan verecek açıklamalar vermemek gerekiyor. Milletimiz bizi tanıyor. İmkan bulan herkesin üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Geliri ne kadarsa o kadar insanımızın harcaması gerektiğini düşünüyorum. Sözlerim yanlış yerlere çekildi, algı operasyonu.” ifadesini kullandı.