Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ: Etin fiyatının aşağı inmesi söz konusu değil

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, Sakarya Kasaplar Odası\'nın Adapazarı\'da gerçekleştirilen kongresine katıldı. Yalçındağ, piyasa girdilerine göre, et fiyatının normal olduğunu savundu. Etin neye göre pahalı olduğunu soran Yalçındağ, şunları söyledi:

\"Bildiğim bir tek şey var, hiç kimse bir şey yapmasa hepsinden iyi olur. Bir yerde bir taşkın varsa sıkıntı varsa da sular yeniden yatağına döner, mecrasında akar ve işler normal yolda gider. Et pahalı, neye göre pahalı yahu? Şu içtiğimiz suya göre mi pahalı? Neye göre pahalı da bunun fetvasını veriyorsunuz? Elbiseye göre mi pahalı? Baklavaya göre mi pahalı, her şeyin bir değeri var. Adam almış 5 bin liraya danayı, yedirmiş 2 bin 500 lira, almış 300 kilo et üzerinden ne olacaktı? Para kazanmayacak mı bu adam? Bunun içinde ne var, işletme maliyeti, kemik çıkıyor içinden, veri var? fire var. Televizyon programlarında ifade ediyoruz KDV 3 lira, 4 lira, 5 lira, bu yüklerden uzaklaşmadıkça, bu girdilerde bir azalma olmadıkça etin fiyatının bulunduğu noktadan aşağıya inmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevcut şartlara göre olayı değerlendirmek lazım. Bir insan yaptığı işten geçinemezse, bir daha o işi yapar mı? Ne olacak, devletin sırtına, işsiz ordusuna yeni bir işsiz ordusu eklenecek. Piyasaları kendi dinamiklerine bırakmak en doğrusudur. Devletin ticaret yapması gibi bir durum söz konusu değil.\"

İthalat izni verilen Güney Amerika gibi ülkelerden hayvan alımının zor olduğunu kaydeden Başkan Yalçındağ, \"Hanginiz gemi tutup, oradan hayvan alırsınız?\" diye sorarak, şöyle konuştu:

\"Bu ülkenin kendisine yeterli hale gelmesi için hiç kimsenin \'ithalat\' diye bir şeyi istemesi de mümkün değil. Atalarımızın lafı var, \'Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz\'. Biz normal hale gelene kadar piyasa ihtiyaçlarının görev verilen kurum ya da yetki verilen kuruluşların görevlerini ve yetkilerini zamanında yapmasına bağlı. Geçtiğimiz dönemlerde karşılaştığımız sıkıntıların birçoğu görev verilen kurumun görevi zamanında yapamamasından kaynaklanıyor, bunu da sayın bakanımıza arz ettik. O çerçevede de özel sektöre ithalat izni verildi. Ancak tabi belirli bir noktada. Özel sektöre ithalat izni veriyorsunuz nereden, Güney Amerika\'dan, hanginiz bir gemi tutup da gidip, oradan alıp, gelebilirsiniz? Her şeyi her yerde konuşamıyorsunuz; ama işlerin doğru noktada yönetilmesi aslolandır.\"



