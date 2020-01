Kasaplar ‘Et Borsası’ istiyor

Et ithalatına karşı olduklarını açıklayan Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği, üreticilerin tek çatı altında toplanması için İTO ile ortak çalışma yaptıklarını ve ‘Et Borsası’ kuracaklarını açıkladı.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, Avrupa ve Asya yakasında tüm et üreticilerini aynı çatı altında toplamak istediklerini belirterek, "Kaçağın önlenmesi ve ürünlerin daha hijyenik olması için bir 'Et Borsası' kurmak istiyoruz" dedi.

Al Jazzera'de yer alan habere göre, Bılıkçı, İstanbul Ticaret Odası ile ortak bir çalışma yaptıklarını, Avrupa ve Asya yakasında tüm et üreticilerinin aynı çatı altında toplanması, kaçağın önlenmesi ve ürünlerin daha hijyenik olması için bir "Et Borsası" kurmak istediklerini kaydetti.

Bılıkçı, bu çalışmayla İstanbul'dan et dağıtımının Anadolu'dan ve Avrupa'dan olmak üzere 2 ana merkezden yapılmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Teşvikler üretimi artıracak

Hayvancılıkla ilgili önemli teşvikler verildiğini hatırlatan Bılıkçı, şunları kaydetti:

"Teşviklerin üretimi artıracağına inanıyoruz. Türkiye genelinde kırmızı et üretiminde 5 yıl içinde yüzde 50 artış olacağını öngörüyoruz. Yaklaşık 25 bin firma bu teşviklerden faydalandı. Bu da yaklaşık 1 milyon baş hayvan demek. Tarım Bakanlığı sadece 2014 yılı için 3 milyar TL teşvik için bütçe ayırdı. Bu teşvikler yaptığınız yatırımın yüzde 50-60 arasında karşılıksız hibe şeklinde veriliyor.Sadece Tarım Bakanlığı değil, Avrupa Birliği’de Türkiye’de besiciliğin artması için teşvikler veriyor. Son 3 yıldır bu teşviklerden faydalanılıyor. Bu teşviklerin faydasını hemen değil ama birkaç yıl sonra göreceğiz."

Fiyatlar geriliyor

Et fiyatlarında ramazan öncesi biraz artış olduğunu ancak şu anda fiyatların oturduğunu vurgulayan Bılıkçı, son 15 gündür yükselmenin durduğunu hatta geriye doğru bir gidiş olduğunu ifade etti. Bılıkçı, et fiyatlarının arz ve talebe göre değiştiğini dolayısıyla talep artınca fiyatların da yükseldiğini dile getirdi.

Gündemlerinde ithal et konusunun olmadığına işaret eden Bılıkçı, "İthalat değil ihracat yapmak istiyoruz. Özellikle Türki Cumhuriyetler ve Müslüman ülkelerin bizden yoğun talepleri var, Dubai'den Suudi Arabistan'a kadar. Şu an Türkiye et konusunda kendine yetebilir durumda değil. Amacımız Türkiye'nin et konusunda kendine yetebilir duruma gelip, ithalat değil ihracat yapmasını sağlamak. Müslüman ülkeler helal et kavramını gözettikleri için Avrupa yerine bizi tercih ediyor. Hem de fiyatlar bizde daha uygun. Bir de bizim etlerimiz onların damak tadına daha çok hitap ediyor. O yüzden Türkiye'nin eti tercih ediliyor" diye konuştu.

Et ithalatı istemiyoruz

Bılıkçı, geçen yıl sektör olarak 50 milyon lira paketlenmiş et ihracatı yaptıklarını vurgulayarak, bu yıl da 100 milyon liralık bir ihracat yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Et ithal edildiğinde kırmızı et sektörünün yanı sıra hayvancılıkla ilgili diğer bütün sektörlerin de zor durumda kaldığını anlatan Bılıkçı, şöyle devam etti:

"Burada beslendiği takdirde, yurt dışından besilik dana gelmesine karşı değiliz ancak et ithalatını istemiyoruz. Bunun sektöre zarar vereceğini düşünüyoruz. Yurt dışından et geldiğinde, bu fiyatlara olumsuz yansıyor ve kimse Türkiye'de et üretmek istemiyor, istikrar bozuluyor. Et fiyatları şu an biraz yüksek olabilir ancak teşvikler sayesinde üretim arttıkça fiyatların da düşeceğine inanıyoruz. Avrupa'da kişi başına tüketim 30 kilo iken, Türkiye'de 13 kilo civarında."

Bılıkçı, tüketimde 2014'ün ilk çeyreğinde sektörde yüzde 18 düşüş olduğunu dile getirerek, "Fiyatlar yükseldikçe insanlar doğal olarak alternatiflere yöneldi. İkinci çeyrekte tüketimin daha yükseleceğine inanıyoruz" dedi.

Protein açısından kırmızı etin alternatifinin olmadığını söyleyen Bılıkçı, et fiyatlarının üretim arttıkça gerileyeceğini açıkladı.