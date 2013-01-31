Zimbabve: Kasamızda 217 dolar kaldı

Zimbabve Maliye Bakanı Tendai Biti, memur maaşlarının devletin gelirlerini tükettiğini ve kasalarında yalnızca 217 dolar kaldığını söyledi. Bakan, uluslararası toplumdan da maddi destek istedi.



Zimbabve Maliye Bakanı Tendai Biti, ''ay başında memur maaşlarını ödeyince kasalarında yalnızca 217 dolar'' kaldığını belirterek, uluslararası topluma maddi destek çağrısında bulundu.

Biti, ocak ayı maaşlarının devletin gelirlerini tükettiğini dile getirerek, uluslararası bağışçılardan ülkede yıl içinde yapılacak anayasa referandumu ve seçimler için 200 milyon dolar kadar yardım toplanmasına destek istedi.

Mali uzmanlarsa, Bakan Biti'nin ekonomiye ilişkin konulardaki ''abartılı'' üslubuna dikkati çekti.

Biti'nin, gelir vergisi, sosyal güvenlik ödemeleri ya da ülke genelinde toplanan otoyol ücretleri gibi bazı ''günlük'' gelirlerden bahsetmediğini vurgulayan uzmanlar, bu gelirlerin ülkenin kasalarını hemen doldurduğunu ileri sürdü.



'Yeni bir şey yok'



Zimbabve'deki durumun ''yeni bir şey olmadığına'' işaret eden uzmanlara göre, diğer pek çok ülke de kazandığından daha fazla ödeme yapıyor ve sırtını borca dayıyor.

En büyük ''işveren''in devlet olduğu Zimbabve'deki memurlara ödenen maaşların, devletin aylık giderlerinin yüzde 70'inden fazlasını oluşturduğu iddia ediliyor.